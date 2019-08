São Miguel passa a ter autocarro para transporte público dentro da cidade

São Miguel, na ilha de Santiago, ganhou esta segunda-feira um autocarro para reforçar a mobilidade urbana dentro da cidade.

Segundo a página oficial do município, trata-se de um investimento de um empresário local, residente na cidade da Praia.

“O investimento é de um empresário local que diz estar a acompanhar atentamente o desenvolvimento do seu município, que está num ritmo acelerado de crescimento e com todas as condições para receber investimentos nas mais diversas áreas”, lê-se.

Segunda a mesma fonte, o autocarro vai ter o auxílio de uma viatura “hiace” no percurso Calheta, Veneza, Ponta Verde. O autocarro funciona das 7 às 22 horas.

Já estão sinalizados os locais de paragem ao longo da cidade.

O autocarro vem reforçar a mobilidade da população de São Miguel, dado que, no início de Agosto foi concedida a segunda licença de táxi no município.