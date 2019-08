Câmara de Tarrafal associa-se à associação 'Si Ma Bô' para controlo da população canina

​A Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, em parceria com a Associação ‘Si Ma Bô’, vai desencadear uma campanha de registo de cães em todas as localidades do município. A iniciativa decorre de 27 de Agosto a 12 de Setembro e visa o lançamento posterior de uma acção de castração.

O objectivo é estimar o número da população canina, bem como fazer o levantamento de dados necessários para a realização de uma posterior campanha de castração. À Inforpress, a vereadora do pelouro de Saneamento e Ambiente, Dircilena Cabral, disse que a campanha será extensiva sobretudo a cães vadios, mas extensível a cães com dono. Será feita uma sensibilização junto dos munícipes sobre a importância de controlo da população canina e sobre as doenças infecciosas dos animais. A campanha de censo populacional de cães servirá não só para fazer uma base de dados mas, igualmente, para determinar que materiais serão utilizados na castração e seguimento dos cães de rua. A campanha terá início no dia 27, das 08:00 às 13:00, e abarca as localidades de Fragata, Ribeira Prata, Praia Branca, Cabeçalinho, Hortelã, Palhal e Tarrafal.

