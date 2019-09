Tarrafal de São Nicolau terminou recenseamento da população canina

​Quinhentos e dez cães foram registados durante a campanha de censo populacional canina que decorreu de 27 de Agosto a 12 de Setembro no município do Tarrafal, informou a autarquia local, através do Pelouro de Saneamento.

A campanha teve como objectivo fazer uma base de dados, mas igualmente determinar a melhor forma de realizar campanhas de castração e seguimento dos cães de rua, bem como sensibilizar os munícipes sobre a importância do controlo da população canina. Dircelena Cabral, vereadora do Pelouro de Saneamento, explica que durante a campanha não houve resistência das pessoas. Foram registados 510 cães (159 cães femininos e 351 cães masculinos, 9 dos quais castrados), sendo que 57 são cães vadios, o que representa 11% da população canina. “Como poderá constatar, não temos dados de cães vadios, ou seja, os resultados são relativamente a cães com dono que, provavelmente, estão sempre nas ruas” explicou. Tarrafal é a cidade com maior população canina, onde foram registados 316 cães (117 cães femininos e 199 cães masculinos, 3 são castrados, 51 deles são cães vadios, o que representa 16% da população canina que está sempre na rua. O próximo passo é a castração. “Agora é orçamentar os materiais necessários para a castração e decidir se vai ser realizada em todo território municipal ou somente na cidade do Tarrafal”, sublinhou. A campanha de castração será feita em duas fases, tendo em conta os preços dos materiais necessários.

