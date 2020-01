Associação Bons Amigos prevê castrar 3.760 cães em 2020

​O director geral da Associação Bons Amigos revelou que a instituição que dirige prevê este ano castrar 3.760 cães nos bairros “mais problemáticos” da cidade da Praia, como Achada Santo António, Cidadela e Palmarejo.

Sexta-feira, Madueno Cardoso anunciou que do plano de actividades da Associação Bons Amigos para 2020 consta a castração em massa durante todo o ano.

“Vamos iniciar a campanha em Achada Santo António, que já tínhamos feito uma campanha, mas vamos reforçar para controlar aquela zona, posteriormente vamos seguir para Cidadela e Palmarejo”, disse.

Conforme admitiu, é “muito trabalho” daí “apostar bastante” nas acções de sensibilização, como forma de resolver a problemática na capital do país.

A seu ver, actualmente, a situação de cães nas ruas da cidade da Praia é “muito melhor” do que antes.

“Acreditamos que só se pode resolver esta problemática com a mudança da mentalidade das pessoas. Se tivermos pessoas mais conscientes sobre o problema e a forma como podem ajudar a resolver este problema, o nosso trabalho vai ficar mais fácil”, precisou.

Para aquele responsável, de nada vale a Associação Bons Amigos estar no terreno a castrar os cães e a trabalhar na desparasitação se as pessoas não estiverem sensibilizadas para saber como cuidar dos seus animais.

Instado a comentar sobre a percepção de que os cães estão a aumentar nas ruas da capital do País, Madueno Cardoso respondeu que quando uma cadela está no cio isso atrai muitos machos, o que, no seu entender, transmite a sensação que os cães aumentaram nas ruas.

“É isso que acontece nas zonas de Palmarejo, Cidadela, Achada Santo António. Com a atracção dos machos essas zonas ficam com mais fluxo de cães e isso faz as pessoas pensarem que os cães aumentaram, mas não. A Bons Amigos tem dados que demonstram que o número de cães nas ruas diminuiu”, explicou.

Indicou, por outro lado, que no bairro de Achada Santo António a maioria dos cães estão castrados e identificados com um brinco.

“Nós sentimos que com o nosso trabalho no terreno a situação tem melhorado, mas temos zonas mais problemáticas, onde este ano vamos focalizar, precisamente para resolver esta problemática”, realçou.

A campanha de castração nestes bairros, nomeadamente Achada Santo António, Cidadela e Palmarejo, vai contar com a parceria da câmara municipal da Praia, mas para Madueno Cardoso, só a Bons Amigos e a autarquia local não conseguem resolver este problema.

Neste sentido, defende a necessidade de haver um engajamento de todos nesta luta.

Ao longo dos seus 20 anos de existência, a associação já castrou cerca de 10 mil cães na cidade da Praia e noutras ilhas do arquipélago.