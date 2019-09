Ribeira Grande de Santiago prepara arranque do novo ano lectivo do pré-escolar

A Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago reuniu-se hoje com as monitoras do pré-escolar do município para a preparação e concertação do início do lectivo do pré-escolar, que começa amanhã.

Constrangimentos, sugestões de melhorias, pedidos de licença, justificação de faltas, plano de actividades, foram alguns dos tópicos discutidos. “Também esteve sobre a mesa a questão de uniformizar as festas comemorativas, ou seja, por exemplo na Festa de 1 de Junho – o Dia Mundial da Criança – reunir todas as crianças no mesmo local e no mesmo dia, de modo a criar um evento mais abrangente através do fortalecimento de sinergias”, lê-se na página da autarquia. O encontro contou com a presença da delegada de educação no município, Ernestina Rocha, do vereador de Administração Geral e Finanças, Silvano Barros e da vereadora de Educação, Cláudia Almeida.

