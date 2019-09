480 mil metros cúbicos de perda de água em ASA

Estudo de perda de água da Águas de Santiago (AdS) mostra perda de 480 mil metros cúbicos por ano, só em Achada Santo António (ASA)

O Ministro de Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, que falava segunda-feira, à margem de um workshop de apresentação do estudo, disse que se tratam de perdas do sistema, que preocupam a todos.

“Cabo Verde tem a escassez de água, não se pode produzir muita água, pôr na rede, e boa parte desta água não ser facturada por uma ou outra razão”, disse.

Gilberto Silva salientou que é importante realizar estudos apurados que permitam, de facto, detectar com relativa exactidão os problemas, de modo a que possam ser resolvidos gradualmente.

“Daí que o Governo anda empenhado com os parceiros da cooperação e naturalmente as entidades gestoras, para podermos de facto detectar e progressivamente eliminar as perdas, e incorporar isto em todo o sistema tarifário” assegurou, afirmando que não é possível continuar com estas perdas, fazendo com que os clientes paguem pela “ineficiência da gestão ou por falhas físicas existentes na rede.

Para o governante, há que continuar a resolver estas questões em todo o país. Em alguns casos, segundo a mesma fonte, pode-se estipular soluções, como por exemplo, a substituição de contadores ou outras medidas, progressivamente executadas pelas entidades gestoras.

No que se refere ao Estudo de Saneamento sobre a ETAR de Ribeira de Vinha, em São Vicente, o ministro afirmou que a rede de saneamento e a ETAR foram concebidas para uma determinada carga, sobretudo de esgoto urbano, mas que, ao longo do tempo, foram incorporadas indústrias.

“Indústrias com impacto muito forte na gestão das águas residuais e hoje confrontamo-nos com problemas técnicos que têm de ser equacionados, por um lado. Por outro lado, creio que é consensual e acima de tudo é de conhecimento de todos que Cabo Verde tem de apostar num bom tratamento e na reutilização segura das águas residuais tratadas”, assegurou.