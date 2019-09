Fundador da rádio cabo-verdiana em Boston recebe Medalha de Mérito Altruísta

​O Governo de Cabo Verde aprovou a atribuição da Medalha de Mérito Altruísta a um emigrante cabo-verdiano nos Estados Unidos que se tem destacado pelo apoio à comunidade do país em Boston, onde fundou a rádio Nha–Terra.

De acordo com o despacho do gabinete do primeiro-ministro que aprova a atribuição da distinção, publicado hoje, Adalberto Teixeira emigrou de Cabo Verde para os Estados Unidos da América no final da década de 1970.

Licenciou-se em Ciências de Planeamento Comunitário, pela Universidade de Massachusetts, em Boston, sendo ainda mestre em Relações Públicas pela mesma instituição.

“Com a sua chegada a Boston, e de modo constante, tem respondido com dedicação e disponibilidade aos desafios que se lhe colocam, em apoiar, defender e trabalhar com espírito de fraternidade, o empoderamento da comunidade cabo-verdiana”, lê-se no mesmo despacho.

O documento realça o “dinamismo e eficiência com que tem desempenhado” o trabalho em prol da comunidade cabo-verdiana, com destaque para o “particular simbolismo quando em 1986 co-fundou a Rádio Nha-Terra, que continua a ser transmitida com a sua própria estação FM e que reflecte a ligação de Cabo Verde com a diáspora nos Estados Unidos da América”.

Adalberto Teixeira ajudou ainda a fundar o Programa de Futebol Juvenil de St. Patrick, “motivando e treinando centenas de jovens cabo-verdianos para a prática desportiva e para a integração destes em equipas urbanas e regionais” de Boston, tendo também recebido várias distinções pelo seu envolvimento em organizações cívicas, por parte das autoridades norte-americanas.

“Atento à realidade dos seus conterrâneos” e “ao dar o seu contributo de vulto e consentâneo com as necessidades da comunidade”, o Governo de Cabo Verde “não poderia deixar de perceber o alcance e a importância meritória destes serviços prestados”, destacando a vida daquele emigrante como um exemplo para a juventude cabo-verdiana.

“É galardoado com o segundo grau da Medalha de Mérito Altruísta o cidadão Adalberto Teixeira, pela gratidão, dedicação, espírito de serviço publico relevantes e empenho pelos reconhecimentos registados como expressão do esforço, que honram e orgulham toda a comunidade cabo-verdiana de Boston”, conclui o despacho assinado pelo primeiro-ministro, José Ulisses Correia e Silva.