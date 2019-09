Descendente dos primeiros emigrantes cabo-verdianos nos EUA agraciado pelo governo

​O Governo vai condecorar com a medalha de mérito industrial John Bert Cruz III, empresário que lidera uma construtora de referência do estado de Massachusetts, descendente da primeira geração de emigrantes cabo-verdianos nos Estados Unidos.

A decisão de condecorar o empresário, que já nasceu naquele estado norte-americano, em 07 de maio de 1943, consta de um despacho de 20 de Setembro, assinado pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, ao qual a Lusa teve hoje acesso.

Segundo a sua biografia, John Bert Cruz III, que hoje é presidente e director executivo do grupo Cruz Companies, é filho de John B. Cruz Jr e Madeline Martin Cruz, cujos pais, por sua vez, pertenceram à primeira geração de emigrantes cabo-verdianos nos Estados Unidos da América, no início do século XX.

“Ao longo da sua vida de trabalho, o cidadão John B. Cruz III, enquanto empreendedor é reconhecido pelos seus pares e tem contribuído no campo da sua profissão na formação, valorização dos cidadãos da comunidade cabo-verdiana residentes na grande área de Boston e das empresas minoritárias contratadas pela sua empresa”, lê-se no despacho assinado pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

Na origem do negócio da família está a empresa de subcontratação de carpintaria John B. Cruz Construction Company, fundada pelo pai, em 1948. Já com John Bert Cruz III na liderança, a empresa foi reestruturada e renovada, transformando-se num grupo empresarial de referência, em Boston, na área da construção.

Segundo informação do próprio grupo, só a Cruz Construction concluiu, nos últimos 40 anos, edifícios residenciais e centros comerciais no valor de mais de 500 milhões de dólares, contando com mais de 150 clientes.

“A empresa conquistou uma reputação de excelência dentro deste tipo de segmentos, produzindo projectos de empreendimentos que são hoje marcos de arquitecturas como o ‘The Fortress’ e ‘Reggie Lewis Track and Athletic Center’, deixando em prol do desenvolvimento o seu nome ligado a importantes obras por toda a grande área de Boston”, refere-se no despacho governamental.

Acrescenta-se que o empresário “têm-se dedicado de forma genuína e impactante à comunidade cabo-verdiana, conjugando a realização profissional e pessoal, a simplicidade e a humildade para o sucesso global da comunidade” de Cabo Verde em Massachusetts.

“Para o cidadão John B. Cruz III, não é no oceano tranquilo que se mostram os grandes marinheiros. O trabalho é o seu passatempo, é simpático sem ser efusivo, discreto sem estar distante, de espírito generoso, um exemplo e testemunha de vida para os que aqui vivem, mesmo não tendo aqui nascido”, refere-se ainda no despacho que aprova a condecoração do empresário com o segundo grau da medalha de mérito industrial e comercial.

Actualmente, o universo da Cruz Companies integra ainda a Cruz CARES, uma companhia de cariz social que actua na área de Boston e o grupo liderado por John B. Cruz III apoia 60 projectos filantrópicos.