Encalhe em massa de baleias na Boa Vista

Segundo uma nota da organização não governamental (ONG) BIOS, aconteceu ontem um encalhe em massa de baleias cabeça-de-melão na zona este da ilha de Boa Vista.

“Ontem, pelas 6 horas da manhã, a BIOS foi chamada a socorrer baleias cabeça-de-melão na zona este da ilha. No total foram cerca de 163 indivíduo, entre adultos, juvenis e crias”, lê-se.

Participaram do resgate, de acordo com a BIOS, o Ministério da Agricultura e Ambiente, Autoridade Marítima, Policia Nacional, ONG locais, nomeadamente, Natura 2000, MarAlliance, Fundação Tartaruga, a comunidade local do Norte, entre outros.

A mesma fonte avança que após serem colocadas no mar, a maioria das baleias voltou a encalhar. Ainda não se sabe o número exacto de animais mortos.