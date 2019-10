Oficiais dos Centros de Vigilância de Pesca recebem capacitação em sistema de monitorização dos navios

​Um grupo de oficiais dos Centros de Vigilância de Pesca de Cabo Verde e Guiné-Bissau vai ser capacitado em utilização do sistema de monitorização dos navios, sistemas de identificação e outras tecnologias de controle, como imagens de satélite.

Segundo nota oficial, a sessão de abertura da formação, que tem a duração de três dias, acontece esta quarta-feira, no Centro de Operações de Segurança Marítima (COSMAR), em Achada Grande Frente, na Cidade da Praia.

Esta acção, conforme a mesma fonte, irá reforçar o conhecimento dos operadores dos Centros de Monitorização das Pescas de Cabo Verde e Guiné-Bissau, o qual levará a uma implementação adequada de medidas nacionais e regionais de conservação e gestão das pescas.

Organizado pela Agência Europeia de Controle das Pescas (AECP) e pela Comissão Sub-Regional das Pescas (CSRP), o workshop procura apoiar as autoridades nacionais e regionais competentes na monitorização, controle e vigilância no combate à pesca Ilegal, Não declarada e Não regulamentada (INN).

O evento é organizado no âmbito do programa financiado pela UE em 15 milhões de euros, “melhorar a governança regional das pescas na África Ocidental”, também conhecido como PESCAO.

O programa apoia actividades a nível da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) tais como pesquisas científicas e reforço da Comissão Sub-regional de Pesca (CSRP) e do Comité das Pescas do Golfo da Guiné Centro-Oeste (CPCO) no combate à pesca INN.