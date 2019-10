Japão doa 3,5 toneladas de trigo a Cabo Verde

​Cabo Verde vai receber no próximo domingo 3.569 toneladas de trigo, do Japão, no âmbito da assistência alimentar japonesa.

A informação foi dada pelo embaixador nipónico, Tatsuo Arai, durante a cerimónia de entrega de 1.527 toneladas de arroz, que decorreu ontem à tarde, na Porto da Praia, no âmbito da cooperação financeira não reembolsável em assistência alimentar japonesa no valor de 176 milhões de escudos. Na ocasião, o diplomata mostrou-se satisfeito com a forma como o Governo cabo-verdiano tem feito a gestão e administração deste donativo. Tatsuo Arai disse ainda estar confiante que os donativos sejam vendidos por um preço muito razoável, e que o seu país está disponível para continuar a apoiar o arquipélago nos projectos sociais, económicos, mas também outros sectores. Da parte de Cabo Verde, o assessor do ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Eduardo Silva, fez saber que o Japão constitui um dos parceiros mais regulares em matéria da ajuda alimentar. A ajuda alimentar é uma das formas mais antigas de cooperação entre o Japão e Cabo Verde.

