Japão doa oito mil contos à Universidade de Cabo Verde

Cerca de oito milhões de escudos é o valor que Japão doou à Universidade de Cabo Verde (Uni-CV). O montante destina-se à aquisição de equipamentos médicos para o laboratório de enfermagem, no Mindelo. A assinatura do contrato aconteceu esta manhã, na reitoria da Uni-CV, na cidade da Praia, e enquadra-se no projecto de Assistência aos Projectos Locais.

A reitora da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV), Judite Nascimento, disse que Japão está a garantir o reforço das competências e capacidades da Uni-CV no que diz respeito à formação na área da saúde. "Um dos grandes projectos é instalação da escola de ciências medicas e da saúde, nessa escola estarão todas as áreas da saúde, incluindo a enfermagem, saúde publica, farmacêutica, medicina e outras áreas ligadas directas ou indirectamente à saúde e esses equipamentos irão garantir-nos a qualidade necessária para a sua implementação da melhor forma", explica. Para o embaixador do Japão em Cabo Verde, Tatsuo Arai, o seu país faz todos os esforços para avançar ainda mais a sua cooperação na área da saúde. “Essa doação ajudará a fortalecer a capacidade de formação, não apenas para os estudantes da Uni-CV de São Vicente, mas também para os da Uni-CV da Praia, na ilha de Santiago, já que as duas universidades trabalham juntas para formação do pessoal de saúde”, avança. Esta é terceira vez que o Japão financia equipamentos para laboratórios de enfermagem. No arranque do curso de enfermagem, em 2009 fez duas doações para o laboratório da Praia.

