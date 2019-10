​IMP interdita saída para o mar de pequenas embarcações

O Instituto Marítimo Portuário (IMP) alerta para o agravamento do estado do tempo nas próximas 24 horas, afectando gradualmente as Zonas Costeiras Sul/Sectores Inter-Ilhas. O alerta consta de um aviso publicado hoje, no site da autoridade marítima.

De acordo com as mesmas informações, que têm como fonte o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), em alguns locais do arquipélago as ondas podem atingir 5 metros de altura. Também há possibilidade de chuva e visibilidade temporariamente má, menor que 2 milhas náuticas durante as precipitações.

Neste sentido, o IMP chama atenção dos armadores, proprietários, patrões e pescadores em geral, que, por razões de segurança encontra-se interdita a saída para o mar das embarcações de pesca local, botes e pequenas embarcações de boca aberta, enquanto se mantiverem estas condições de tempo.

“Redobrada atenção aos navios ancorados na Baía do Porto Grande [em São Vicente] e nas imediações dos Estaleiros da Cabnave, no sentido de se reforçar as amarras dos navios e aumentar a vigilância, fazendo um monitoramento constante da posição em que se encontram ancoradas”, lê-se na página de Facebook do IMP.

Os alertas de segurança também são direccionados aos moradores e condutores que circulam em zonas próximas da orla costeira. O IMP recomenda atenção redobrada e que sigam à risca todas as instruções das autoridades até que a situação normalize.

O Instituto Marítimo Portuário diz que as informações sobre o estado do tempo serão actualizadas nas próximas 24 horas.