Dois quilos de cocaína apreendidos no aeroporto da Praia

Um homem e uma mulher foram detidos na terça-feira no aeroporto da Praia quando tentavam entrar no país transportando cocaína.

Os dois detidos chegaram a Cabo Verde em voos diferentes.

O primeiro, de 36 anos, natural da Serra Leoa desembarcou na Praia vindo de Dakar e transportava no organismo 1,368kg de cocaína. O segundo detido, uma mulher de 43 anos, chegou à capital num outro voo com origem em Dakar e transportava os 691 gramas de cocaína “no organismo e no interior dos órgãos genitais, em forma de bolotas”, explica a Polícia Judiciária em comunicado.

O mesmo comunicado da PJ aponta que os dois detidos “foram presentes ao Tribunal da Comarca da Praia, no prazo legal, tendo-lhes sido aplicados como medida de coacção Prisão Preventiva”.