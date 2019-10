Funeral de Júlio Herbert marcado para quinta-feira

As cerimónias fúnebres do ministro-adjunto para a Integração Regional, Júlio Herbert, realizam-se quinta-feira, na Praia, confirmou esta tarde o governo, através de comunicado.

Em nota, o executivo faz saber que as cerimónias decorrerão dia 24, a parti das 09h00, no Palácio do Governo, seguidas de missa de corpo presente, às 10h00, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, no Plateau. O funeral seguirá depois para o cemitério da Várzea, onde o corpo será sepultado.

O Governo decretou dois dias de luto nacional, cumpridos a partir desta terça-feira, 22.

O ministro-adjunto do primeiro-ministro para a Integração Regional foi encontrado morto ao final da tarde de segunda-feira, no seu gabinete, no Palácio do Governo.

Após as perícias médico-legais, o corpo de Júlio Herbert, de 65 anos, foi transferido para a morgue, por volta da 21:30.

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, manifestou já muito pesar pela morte do governante.

Júlio Herbert, 65 anos, era formado em Diplomacia pelo Instituto Rio Branco, de Brasília, e em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi Conselheiro do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e Conselheiro Político e Diplomático do actual Primeiro Ministro, Ulisses Correia e Silva. No seu longo currículo contam ainda passagem pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa onde foi Assessor Político- Diplomático, foi Cônsul-Geral Adjunto, no Consulado Geral de Cabo Verde em Boston (EUA) e trabalhou como Assessor Político do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades - Director-Geral do Centro de Estudos e Estratégias, entre vários outros cargos