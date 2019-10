Grogue é feito de cana-de-açúcar, recorda governo

O Governo garante que a produção de grogue é feita única e exclusivamente de cana-de-açúcar. Reacção surge depois de notícias sobre a socialização da chamada lei do álcool.

O comunicado foi feito através da página de Facebook do Ministério da Indústria, Comércio e Energia.

“O Governo tomou conhecimento, hoje, através dos órgãos de comunicação que está a ser socializado, junto dos operadores económicos, a proposta do regime jurídico que define as bebidas alcoólicas em Cabo Verde, que prevê a utilização do açúcar refinado como matéria-prima na destilação (…)”, começa o governo.

Para a tutela, contudo, a forma como a socialização da proposta está a ser feita “vai contra” as suas orientações e está a causar “ruídos” junto aos produtores da aguardente nacional.

No mesmo comunicado lê-se que as "categorias de bebidas alcoólicas destiladas” a ser socializadas não correspondem à proposta do executivo.

“O Governo, ainda, informa que a proposta do regime jurídico que define as bebidas alcoólicas em Cabo Verde, que está a ser socializada, deve ter por objecto regularizar outras bebidas destiladas, mas não incentivar a produção de bebida a base de xarope de açúcar ou açúcar refinado”, lê-se.