ARAP tem nova presidente

Samira Fernandes Duarte é a nova Presidente do Conselho de Adminsitração da Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas (ARAP), sucedendo a Carla Soares de Sousa, que presidiu esta entidade reguladora desde a sua fundação, em 2008.

Para além de Samira Duarte, foi também nomeada Nilda Gonçalves, como Administradora Executiva.

As nomeações foram aprovadas no passado Conselho de Ministro de dia 31 de Outubro e publicadas no Boletim oficial desta terça-feira, 5.

Sobre o percurso das recém-nomeadas: Samira Duarte desempenhou, em Comissão de Serviço, o cargo de directora de Gabinete do Ministro de Indústria, Comércio e Energia, e Nilda Gonçalves, gestora, integrou a Assembleia Municipal da Praia e foi também membro da Comissão Política Nacional do MpD.

A ARAP foi criada a 8 de Maio de 2008 e tem por missão regular, supervisionar e resolver conflitos em matéria de contratação pública.

Esta autoridade administrativa independente apenas teve uma PCA, desde a sua fundação, Carla Soares de Sousa.

Na página da ARAP, a PCA cessante clarifica o objectivo da entidade reguladora, que é o de “alcançar uma administração cada vez mais eficaz e transparente e proporcionar um ambiente de negócios cada vez mais saudável, no que se refere às compras públicas”.