Fogo recebe X Reunião de Ministros de Turismo da CPLP

A ilha do Fogo recebe esta quarta-feira até sexta-feira, a X Reunião de Ministros de Turismo da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP).

A X Reunião de Ministros de Turismo da CPLP, será realizada na histórica Cidade de São Filipe, na sexta-feira, 15, mas antes, na quarta e quinta-feira, 13 e 14, acontece a VI Reunião de Ponto Focal de Turismo da CPLP, numa cerimónia de abertura que será presidida pelo Ministro do Turismo e Transporte, José da Silva Gonçalves.

Segundo uma nota enviada à redacção, a escolha da ilha do Fogo para acolher este evento vem na linha do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) 2017-2021.

“No cumprimento do seu primeiro objectivo estruturante, que é de fazer de Cabo Verde uma Economia de Circulação localizada no Atlântico Médio, preconiza para o desenvolvimento do turismo, entre outros, a diversificação dos destinos internos e dos produtos, fazendo com que o turismo seja um fenómeno que se generalize a todas as ilhas”, lê-se na nota.

Conforme a mesma fonte, nas grandes opções do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Turismo em Cabo Verde 2018 – 2030 (GOPEDS Turismo 2018-2030), o Governo, em estreita articulação com as câmaras municipais e outros protagonistas das ilhas, está a desenvolver um Master Plan de turismo para cada uma das ilhas, “o que definirá, em concreto, as acções a desenvolver a médio e longo prazo (2018‐2030) no respectivo território, visando os objectivos traçados pelas GOPEDS-Turismo”.

Com a realização deste evento, a ilha do Fogo terá a oportunidade de mostrar as suas potencialidades turísticas e proporcionar todo o potencial.

Refere a mesma fonte que este evento dá seguimento à IX Reunião realizada em 2017 em Foz de Iguaçu, Paraná (Brasil), onde foi apresentado os desafios e oportunidade do potencial que o turismo encerra no espaço da CPLP e que estrategicamente, importa promover, dinamizar e explorar de forma sustentável.