PN detém 28 indivíduos para identificação

A Polícia Nacional (PN) deteve 28 indivíduos no âmbito de uma mega-operação realizada na quinta-feira, dia 21, em todas as ilhas de Cabo Verde, para efeito de identificação, conforme avançou hoje a corporação. Foram ainda aprendidas 28 viaturas particulares e uma viatura do Estado.

Segundo um comunicado da PN, a referida operação foi executada no período das 10h00 as 13h00, em que estiveram envolvidos todos os Comandos afectos a PN, com a utilização dos meio humanos e matérias de que dispõem.

O objectivo, avançou a PN, foi transmitir “uma maior tranquilidade” e segurança pública aos cidadãos e seus bens, bem como proceder a fiscalizações das praias do mar e cidadãos estrangeiros residentes, com pequenas actuações nos domínios de Ordem Pública, dando-se maior ênfase ao sector do Trânsito Rodoviário.

Entretanto, realizaram-se ainda algumas operações no campo da Direcção de Emigração e Fronteira (DEF), da Guarda Fiscal e da Polícia Marítima.

Estiveram envolvidos nesta missão um total de e 322 efectivos da PN, sendo 24 Oficiais, 36 Subchefes e 262 Agentes.

Foram detidas 28 pessoas para efeito de identificação. Quanto aos objectos apreendidos, foram recolhidos 23 estupefacientes “Padjinha” e "31 estupefacientes Haxixe.

A PN realizou ainda a apreensão de 30 litros de Bebidas alcoólicas (espirituosas) e 5 maços de cigarro.

No domínio do trânsito foram fiscalizados 910 veículos dos quais 752 particulares, tendo sido apreendidas 20 dessas viaturas. Foram ainda fiscalizadas 117 viaturas de aluguel e 35 veículos do Estado, tendo um sido apreendido.

Ainda no domínio do trânsito foi aplicado um total de 20 coimas, no valor de 415 000,00 escudos. Foram apreendidos 22 documentos.

Quanto às actividades realizas no âmbito da Direcção de Emigração e Fronteira (DEF) foram abordados 102 estrangeiros, dos quais 51 foram encontrados em situação irregular, 15 foram notificados, e outros 15 foram detidos para identificação.

Já em relação às actividades relacionadas com a Guarda Fiscal, foram fiscalizados 116 estabelecimentos comerciais. No campo da Polícia Marítima foram fiscalizados 5 navios e armadores e realizadas 15 buscas e varejos em navios e botes de pescas, tento sido encontrados noves tripulantes a laborar em situação irregular.