Mega operação da PN envolveu quase 500 efectivos

A Polícia Nacional realizou, no final da tarde de sexta-feira, uma mega-operação em todas as ilhas do país. O objectivo da operação foi “transmitir uma maior tranquilidade e segurança pública aos cidadãos” e teve maior “ênfase” no sector rodoviário. A operação envolveu 491 efectivos de todos os Comandos afectos à PN.

Ao longo da operação, que teve uma duração de três horas (das 16h às 19h), foram detidas 46 pessoas, das quais 28 “para identificação”. Entre as restantes, sete foram detidas por posse de arma branca, cinco por condução ilegal, duas para serem apresentadas ao Poder Judicial, duas em outros casos, uma por desobediência e outra por condução sob efeito do álcool. O balanço divulgado pela PN em comunicado, refere que foram apreendidas 11 armas brancas, 350 litros de bebidas alcoólicas espirituosas e ainda padjinha e haxixe em quantidade não especificada. Entre os objectos recolhidos registam-se ainda sete apreensões não definidas. Ainda no que diz respeito à Ordem Pública, foram abordadas 56 pessoas, e realizadas buscas e revistas a 514 pessoas, bem como em 44 viaturas. Quanto às actividades Relacionadas com o Trânsito, a PN quantifica que foram fiscalizados 1533 veículos particulares e 194 de aluguer e 38 do Estado, num total de 1765. Entre estes, foram apreendidos, 36 veículos particulares, um de aluguer e 1 do Estado. Foram igualmente aplicadas 88 coimas no valor de 947 500,00. A operação decorreu até ao anoitecer e foram efectuados 249 testes de álcool, dos quais resultou, como acima referido um detido por condução sob efeito do álcool. A Mega-operação “atacou” também a imigração. A DEF fiscalizou 135 estrangeiros, detectando 17 em situação irregular. Oito foram conduzidos à esquadra, embora não se explique para que fim, 14 foram notificados a comparecer a DEF e foram aplicadas coimas a seis estrangeiros no valor de 30.000 CVE. A guarda fiscal, por seu turno fiscalizou 162 estabelecimentos comerciais, tendo sido encerrados dois deles. Também esta Guarda procedeu à fiscalização de viaturas, neste caso de chapa verde, num total de 44, tendo sido apreendida uma delas. Foram ainda apreendidas 67 garrafas de bebidas espirituosas e efectuadas “buscas e varejos” em 54 lojas e estabelecimentos comerciais. Relativamente à Polícia Marítima, a PN, refere que fiscalizou 27 navios e armadores, tendo realizado buscas em 12 navios e botes. Da actividade resultou a detecção de um tripulante a trabalhar em situação irregular e a aplicação de uma coima. A operação contou com o envolvimento de 491 efetivos da PN, entre Oficiais, Subchefes e Agentes policiais, com apoio de 55 viaturas, oito motociclos e uma embarcação, refere ainda o comunicado da PN que é assinado pelo Subintendente Mário Marques. Segundo a PN, o objectivo da mega-operação é "transmitir uma maior tranquilidade e segurança pública aos cidadãos e seus bens, bem como a fiscalização das praias de mar e cidadãos estrangeiros residentes".

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.