A Polícia Nacional (PN), através da Esquadra Policial de São Filipe, no Fogo, apreendeu 4.200 litros de aguardente de qualidade duvidosa, no porto de Vale dos Cavaleiros.

A apreensão decorreu durante o desembarque de um navio proveniente da cidade da Praia, no dia 31 de Março.

O produto estava distribuído em 21 barris de 200 litros, no interior de um contentor de 20 pés, sem qualquer documentação.

A apreensão ocorreu em articulação com a Inspecção Geral das Actividades Económicas.

A operação decorreu enquadrada no âmbito da fiscalização da entrada de pessoas e bens na ilha do Fogo, oriundos das outras ilhas do país.