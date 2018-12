Mais de 400 agentes policiais na operação de Natal e ano novo em Santiago Sul

Mais de quatro centenas de agentes da Polícia Nacional de Santiago, e 18 da ilha do Maio, estão envolvidos no plano operacional “Natal e Fim de Ano em Segurança”, na região de Santiago Sul e Maio, que está a decorrer desde o dia 10 de Dezembro e se prolonga até 5 de Janeiro.

Esta manhã, em conferência de imprensa, na cidade da Praia, o porta-voz do Comando Regional da Policia Nacional para a região de Santiago Sul e Maio, comissário Domingos Gomes da Rosa, deu conta dos principais objectivos da operação.

"Começámos com a esquadra de investigação e combate à criminalidade e depois foram seguindo as outras unidades dependentes, também com a realização de operações que visam essencialmente a visibilidade policial, a prevenção, a pro-actividade mas também a garantia efectiva de segurança dos cidadãos”, explica.

Domingos Gomes da Rosa deixa recomendações aos operadores económicos e restantes cidadãos, em particular no que diz respeito ao consumo de álcool.

"Aconselhamos os operadores económicos a terem uma maior atenção e cautela à preservação, à conservação dos seus bens. Terem os cuidados necessários, à hora de abertura e fecho dos seus estabelecimentos. Apelar também a uma ponderação dos munícipes, sobretudo no que se refere ao consumo excessivo do álcool que, como sabemos, leva a práticas indesejáveis e muita vezes está por detrás de alguma violência que constatamos na nossa sociedade", avança.

O comando regional vai dar maior atenção às zonas de Palmarejo, Tira-Chapéu, Achada Mato, Safende e Pensamento, áreas de maior incidência criminal.