Aumentam as movimentações de aviões e navios no país

As estatísticas dos transportes divulgadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam para o aumento das movimentações de aviões e navios nos aeroportos e portos do país, no último trimestre de 2019 face ao trimestre homólogo.

De acordo com o INE, no terceiro trimestre de 2019, registou-se um total de 9610 movimentos de aviões, reflectindo um aumento de 8,7% de aviões movimentados nos aeroportos e aeródromos nacionais face ao mesmo período em 2018, que foi de 8840. O mesmo estudo indica que o número de movimentos de passageiros, nos aeroportos e aeródromos, aumentou 6,6% face ao período homólogo. No que tange a tonelada de cargas movimentadas, registou-se um aumento de 12,1%, assim como nos correios (25,9%), relativamente ao mesmo período do ano de 2018. Relativamente ao número de navios movimentados nos portos nacionais, verificou-se um acréscimo de 12,3%, passou de 1813 em 2018, para 2036 navios aportados. O total de passageiros movimentados nos portos nacionais também teve uma evolução positiva face ao mesmo período de 2018, tendo sido registado um aumento de 8,6%, enquanto o número das mercadorias movimentadas diminuiu 12,0% face ao trimestre homólogo. No que se refere aos transportes terrestre, houve um acréscimo de 7,1% no número de passageiros transportados nos autocarros, em relação ao terceiro trimestre de 2018.

