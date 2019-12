Projecto "Reforço do modelo de controlo" do Tribunal de Contas lançado amanhã

O Tribunal de Contas lança terça-feira, na Cidade da Praia, o projecto “Reforço do Modelo de Controlo” que visa melhorar a gestão controlar as finanças públicas e promover a transparência.

O projecto enquadra-se na parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde, através do pilar da Melhoria da Governança e consiste no reforço do modelo de controlo do Tribunal de Contas no quadro da gestão da coisa pública.

A ideia, de acordo o comunicado de imprensa, é melhorar a gestão, controlar as finanças públicas em Cabo Verde, de modo a promover a excelência e a transparência pública.

O projecto pretende ainda aperfeiçoar os mecanismos de controlo das finanças públicas com base em standards internacionais, reforçar o diálogo institucional entre o Tribunal de Contas e os parceiros institucionais, nomeadamente Governo, Parlamento, sociedade civil e entidades fiscalizadas.

A cerimónia de lançamento contará com a presença da embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Sofia Moreira de Sousa, e do presidente do Tribunal de Contas, João da Cruz Silva.