Ligações inter-ilhas: Novo barco a caminho de Cabo Verde

O Ministro do Turismo e Transportes e Ministro da Economia Marítima, José da Silva Gonçalves, avançou hoje que partiu esta quinta-feira da Coreia do Sul um novo barco para criar uma nova frota de ligação inter-ilhas. O governante fez saber ainda que a embarcação deverá chegar ao país dentro de cerca de 40 dias, dependendo das condições marítimas.

José Gonçalves fez essas considerações à imprensa à margem do Fórum Económico “Mar e Inovação, drivers da Economia Global”, no âmbito das Comemorações do V Centenário da Viagem de Circum-Navegação, comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães.

A vinda do referido navio já tinha sido anunciada, tendo o administrador da concessionária dos serviços dos transportes inter-ilhas (que opera em Cabo Verde desde 15 de Agosto), Paulo Lopes, apontado a data da sua chegada para 20 de Janeiro.

Para José Gonçalves a ligação marítima no país está hoje “muito melhor” e que vai melhorando.

“O mercado está unificado, nós vemos por exemplo que há ilhas que dantes não eram servidas como Boa Vista e Sal e que hoje estão muito bem servidas e todo o país está interligado, com esta boa decisão que é o transporte marítimo entre ilhas”, afirmou.

Quanto ao Fórum em concreto, este é, conforme José da Silva, uma oportunidade de ver como é que se pode alavancar a economia azul e potenciar um especial relacionamento de parceria e de investimentos entre Portugal e Cabo Verde.

No discurso de abertura do Fórum, o Ministro destacou que o objectivo 14, dos objectivos do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, encontra na política do Governo para esta legislatura uma âncora certa para vencer os desafios de adaptação às alterações climáticas, de resiliência dos oceanos, de saúde dos sistemas marinhos, de pescas responsável, da luta contra a pesca ilegal e não regulamentada e da gestão das zonas costeiras.

“Felizmente, a comunidade internacional também vem reconhecendo cada vez mais a imperativa importância do mar como o ecossistema do equilíbrio da vida no planeta terra. Nós, os pequenos países insulares em desenvolvimento, conhecemos mais do que outros países e entendemos a fragilidade e quão dependemos do ecossistema marinho para a nossa sobrevivência”, disse.

Nesta perspectiva, continuou, o Governo reconhece o mar como um dos pilares fundamentais para o crescimento sustentável da economia do programa de governo de 2016/21.

O Fórum Económico “Mar e Inovação, drivers da Economia Global” é organizado pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e a Embaixada de Portugal em Cabo Verde. Tem como principal objectivo identificar oportunidades de negócio e de parceria entre empresas e entidades de ambos os países.