Mulheres vivem mais anos. Homens têm melhores salários.

Em média, as mulheres cabo-verdianas vivem mais do que os homens, mas os homens são mais bem pagos. Ao nível da saúde, existem 21 camas e 7,7 médicos por cada 10 mil habitantes. Confira alguns dos dados sobre o país, publicados no mais recente Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).

Cabo Verde subiu duas posições no Índice de Desenvolvimento Humano 2019, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Com uma pontuação de 0.647, Cabo Verde está acima da média do grupo de países de desenvolvimento humano médio e dos países da África Subsariana, mas abaixo do valor médio dos estados insulares em desenvolvimento. Veja o vídeo

Ao comentar os números do Índice, Boubou Dramane Camara, representante interino do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) disse que, em relação ao ano passado, observa-se um “ligeiro progresso do país", particularmente devido ao "aumento dos anos de escolarização por habitante”.

Num plano global, o Níger está na última posição do índice. A lista é liderada pela Noruega, seguida da Suíça, Irlanda e Alemanha.

Veja o vídeo que preparámos com alguns dos principais indicadores do IDH:

O relatório completo (em inglês), pode ser lido aqui.