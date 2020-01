Jorge Neto continua em coma

Segundo o manager Augusto (Gugas) Veiga, o estado de saúde do cantor, Jorge Neto ainda não evoluiu.

“As perspectivas não são as melhores”, afirma Gugas Veiga, sem mais adiantar.

De lembrar que Jorge Neto sentiu-se mal no aeroporto de Lisboa, em Portugal no dia 30 de Dezembro, quando se preparava para viajar para Cabo Verde, onde tinha concerto de passagem de ano, no Hotel Porto Grande, São Vicente.

Jorge Neto foi medicado no aeroporto e foi para casa, em casa sofreu um duplo AVC, Acidente Vascular Cerebral.

O cantor deu entrada no hospital no dia 31 de Dezembro, e foi submetido a uma cirurgia e desde então, embora a tensão arterial tenha estabilizado, continua em coma.