Jorge Neto em Coma Induzido

O cantor está em coma induzido, num hospital em Portugal, depois de ter sofrido um duplo Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Contactado pelo Expresso das Ilhas, o produtor musical Augusto (Gugas) Veiga confirmou que Jorge Neto está em coma induzido, depois de ter sofrido um duplo AVC. "Jorge Neto sentiu-se mal no aeroporto de Lisboa, em Portugal no dia 30 de Dezembro, quando se preparava para viajar para Cabo Verde, onde tinha concerto no Hotel Porto Grande, São Vicente".

“Ele foi impedido de viajar para Cabo Verde, depois de sentir indisposto no aeroporto de Lisboa. Depois de medicado, Jorge Neto foi para a casa e em casa sofreu um duplo AVC”, conta.

Conforme Gugas Veiga, Jorge Neto só foi para o hospital no dia 31 de Dezembro, porque a sua família estava na Holanda. “Como não conseguiu viajar para Cabo Verde, o seu irmão foi ter com ele e viu que ele não estava muito bem, e tentou levá-lo para o hospital", mas Jorge Neto recusou.

A sua mulher viajou então, no dia seguinte, para Portugal e conseguiu levá-lo para o hospital.

“Chegando ao hospital, Jorge Neto foi submetido a uma cirurgia de urgência na madrugada de 31 de Dezembro para 1 de Janeiro. Jorge Neto está agora em coma induzido e as próximas 48 horas são importantes para ver como é que ele vai reagir”, assegura Gugas Veiga.

De referir que em 2012, Jorge Neto foi hospitalizado em Portugal com uma subida repentina de tensão arterial.