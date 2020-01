Quadro clínico de Jorge Neto sem alterações

Mantém-se inalterado o quadro clínico de Jorge Neto. Situação foi actualizada às primeiras horas da manhã.

Quarenta e oito horas depois de ter sido submetido a uma cirurgia na cabeça na sequência de um duplo acidente vascular cerebral (AVC), Jorge Neto, segundo informações transmitidas a família, está estável.

“Ele está estável, não teve nenhuma melhoria, mas também o seu estado não piorou. É um jogo de paciência, mas continua tudo na mesma”, revelou Augusto Veiga, empresário do cantor.

Na sexta-feira, 03, o cantor cabo-verdiano apresentou um quadro de tensão arterial estável, mas continua em coma induzido, depois de ter sofrido um duplo acidente vascular cerebral (AVC).

Jorge Neto sofreu um duplo AVC no dia 30, em casa. Antes disso, quando tentava viajar para Cabo Verde, onde tinha agendado um show de passagem de ano, em São Vicente, sentiu-se mal no aeroporto de Lisboa.

“Ele estava com tensão muito alta e não o deixaram viajar. Ali mesmo foi medicado e, quando estava a sentir-se melhor, foi enviado para casa. Em casa, sozinho, porque a família estava em Holanda, teve um duplo AVC no dia 30 e ninguém deu conta, até que o seu irmão, que o foi visitar, encontrou-o sem falar muito e sem mexer muito, mas este negou-se a ir a um hospital” informara na altura o ‘manager’ do artista, Augusto Veiga.

A mesma fonte explicou que só no dia 31 é que Jorge Neto foi levado ao hospital, quando a sua esposa, que estava em Holanda, antecipou a sua viagem para Portugal.

À chegada ao hospital os médicos informaram a família sobre a gravidade do estado de saúde do artista, agravado pela demora na ida ao hospital.

Já em 2012, Jorge Neto havia sofrido outro acidente vascular cerebral.