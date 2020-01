Avaria no provedor de internet deixou país sem comunicações electrónicas

Segundo explicações do PCA da CVTelecom, José Luís Livramento, problemas técnicos na empresa provedora de internet à CVT terão estado na origem do 'blackout' da internet em todo o território nacional.

Em conferência de imprensa realizada hoje na Praia, José Luís Livramento anunciou que a CVTelecom pediu à portuguesa Altice 10 gigas de capacidade de tráfego. Isto depois de ter explicado que os cortes de internet verificados em todo o país desde ontem não são da responsabilidade da CVTelecom mas sim da empresa que fornece internet à CVT, neste caso a TATA Comunications.

Segundo aquele responsável, a TATA sofreu no passado dia 16 um corte no cabo que fazia a ligação entre Londres e Lisboa o que a obrigou a utilizar a ligação Lisboa - Madrid para fornecer o sinal. No entanto, também nessa ligação surgiram problemas o que causou a falha de internet em Cabo Verde.

“Por azar, o TATA teve um corte nesse trajecto Lisboa-Madrid e deixou de ter acesso à internet a partir de Lisboa”, disse José Luís Livramento, para quem a TATA poderia fornecer o serviço através da ligação ao sul de África, mas nesse circuito também existem dois cabos cortados.

“Perante isso, não ficámos só nessa dependência. Tentámos resolver através de outras vias e estamos a contar com a Altice para nos dar cerca de 10 gigas de capacidade para repormos o serviço”, reforçou.

Segundo a agência Lusa, outro operador de telecomunicações de Cabo Verde - Unitel T+ - também enviou uma mensagem aos seus clientes informando que “o uso dos serviços de internet móvel e fixo estão indisponíveis a nível nacional” e que “esforços estão a ser feitos para a resolução”.