Ministério das Finanças realiza formação para implementação da Estrutura Comum de Avaliação na Administração Pública

O Ministério das Finanças realiza partir de hoje, 27 e até 06 de Fevereiro, uma formação estratégica para Implementação da Estrutura Comum de Avaliação (CAF) na Administração Pública.

A formação, de acordo com uma nota de imprensa, realiza-se no âmbito da implementação do projecto “promover a melhoria organizacional em instituições económicas para facilitar a reforma do ambiente de negócios em Cabo Verde”.

É destinada a funcionário da administração pública visando a implementação do Processo de Feedback Externo (PEF) em Cabo Verde, em parceira com a Direcção Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) de Portugal.

O PEF consiste na realização de um parecer externo sobre a qualidade da implementação da CAF nas instituições e permitirá às organizações do sector público, obterem feedback externo sobre a introdução da gestão da qualidade total.

De acordo com a mesma fonte, a formação visa dotar os dirigentes de instrumentos de gestão por objectivos e melhorar o ambiente de negócios através da introdução de uma cultura de excelência e qualidade nas instituições da Administração Pública, que prestam serviços aos cidadãos e às empresas.

Pretende-se ainda aplicar os modelos de diagnóstico estratégico, analisar e formular a estratégia de um organismo público, coordenar a construção de um plano e monitorizar e avaliar os resultados.

O projecto CAF, que se iniciou em Maio de 2018, tem como propósito dotar os dirigentes de instrumentos de gestão por objectivos e melhorar o ambiente de negócios através da introdução de uma cultura de excelência e qualidade nas instituições da Administração Pública, que prestam serviços aos cidadãos e às empresas.

A formação conta com a assistência técnica da Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI), é financiada pela União Europeia (UE) e realiza-se no edifício das Nações Unidas.