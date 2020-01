BCN e Associação Cabo-verdiana de Luta Contra Cancro reforçam parceria

O Banco Cabo-verdiana de Negócios (BCN) e a Associação Cabo-verdiana de Luta Contra o Cancro (ACLCC) assinaram na manhã de hoje, um protocolo de parceria.

Segundo o protocolo ora assinado, o BCN compromete-se a apoiar a Associação de Luta Contra o Cancro através de donativos em espécies e ofertas de publicidade, entre outras formas de apoio. “Apoiar nas campanhas de recolha de fundos nos meses comemorativos de Outubro Rosa e Novembro Azul e para o mês de Março, para a comemoração do Dia de Luta Contra o Cancro” são, pois, alguns dos apoios previstos.

De acordo com o administrador comercial do BCN, Carlitos Fortes, a instituição bancária já esteve associada à Associação Cabo-verdiana de Luta Contra o Cancro nos anos anteriores e este ano pretende-se dar um novo ânimo a essa parceria.

“Perdeu-se um pouco o foco ao longo do percurso, mas a ideia é retomarmos essa relação que está espelhada neste protocolo. Da nossa parte prometemos tudo fazer para dar um contributo a uma causa que é muito nobre, porque não há família que não tenha uma vítima dessa enfermidade. Estamos todos comprometidos com esta causa e na luta contra o cancro”, realça.

Na mesma linha, o vice-presidente da Associação Cabo-verdiana de Luta Contra o Cancro, António Delgado disse que esta oportunidade se enquadra dentro daquilo que é a missão associação.

Nesse sentido esta associação com as entidades bancárias acontece "não só por causa do dinheiro, que precisamos para fazer a luta", mas é também para promover "o envolvimentos dos colaboradores para passarem a mensagens e fazer os contactos com as instituições”, indica.