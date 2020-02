Dez feridos e avultados prejuízos materiais em acidente de viação no Porto Novo

Um acidente de viação ocorrido no final da tarde de domingo, na estrada que liga a cidade do Porto Novo ao interior do concelho resultou em dez feridos, um dos quais, o condutor, em estado grave.

A Inforpress apurou que o ferido grave vai ser transferido para o hospital Baptista de Sousa, em São Vicente, para tratamento especializado.

O acidente, envolvendo uma viatura hiace, aconteceu por volta das 17:00, numa pequena ribanceira em Fundão, arredores de Casa de Meio, a cinco quilómetros da cidade do Porto Novo.

O comandante da Esquadra da Polícia Nacional no Porto Novo, José Lima, disse à Inforpress que ainda é cedo para avançar as causas do acidente mas parece estar descartado o excesso de velocidade e a condução sob efeito do álcool.

A viatura, que ficou muito danificada, ia no sentido cidade do Porto Novo/Jorge Luís, interior do concelho.