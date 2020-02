Estrela da Marinha desiste do desfile devido a limitação financeira e de tempo

O grupo carnavalesco Estrela da Marinha, do bairro de Terra Branca, não vai participar do desfile oficial marcado para terça-feira, 25, devido à limitação financeira e de tempo, confirmou hoje à Inforpress o presidente do grupo.

António Dias disse que fizeram de tudo para não desistirem, porque isso poderá levar ao desaparecimento deste grupo, mas, infelizmente, os atrasos registados na confecção dos andores, devido à falta de verba acabaram por ditar a não participação do grupo.

Em causa, explicou, está o facto de um dos integrantes da direcção do grupo que não ter assinado o cheque para desbloquear a verba de 200 contos depositados no banco pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, alegando que não foi convocado para o desfile deste ano.

“Desde o ano passado alguns elementos demonstraram indisponibilidade em participar no desfile. Este elemento recusou-se peremptoriamente a assinar o cheque, então não conseguimos levantar este valor”, disse, ajuntando que devido à paragem no estaleiro, por causa de materiais, a Câmara Municipal da Praia também não disponibilizou a última tranche, e tudo isso complicou a situação do grupo.

Em temos de ensaio e de confecção dos trajes, informou que estes estavam avançados, sendo que o problema reside na confecção dos andores, esta sim, muito atrasada.

António Dias explicou que os trabalhos no estaleiro começaram um pouco tarde , uma vez que o montante de 300 contos disponibilizado pela autarquia foi canalizado para o pagamento dos músicos e para a confecção dos vestuários.

A ideia, revelou, era usar a verba de 200 contos de incentivo do MCIC para terminar os trabalhos do andor, mas infelizmente devido ao referido constrangimento isso não foi possível.

“Hoje, nas vésperas do Carnaval, fazer a forragem do andor e depois pintar para estar pronto amanhã, já é impossível. Infelizmente”, lamentou este responsável que pretendia levar para a avenida o enredo voltado para a “preservação das espécies marinhas e a beleza no fundo do mar”.

Esta decisão, segundo este responsável, pode ditar o fim deste grupo, uma vez que o regulamento do concurso dita que a partir de 2021 apenas cinco grupos é que vão participar no desfile oficial.

Isto é, os grupos oficiais que se classificarem em primeiro no Carnaval deste ano é que vão participar e os restantes, caso queiram participar, fá-lo-ão como grupo de animação.