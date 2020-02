Russos com penas de mais de 10 anos na maior apreensão de droga em Cabo Verde

O Tribunal da Praia condenou esta sexta-feira a penas de 12 e 10 anos de prisão os 11 tripulantes russos de um cargueiro de bandeira do Panamá, na sequência da maior apreensão de cocaína em Cabo Verde, em 2019.

Na leitura do acórdão, a juíza presidente do colectivo que julgou este caso, sob fortes medidas de segurança, afirmou, para justificar a decisão, que os 11 arguidos em julgamento, agiram em conjunto e de livre vontade, actuando como “correios de droga”, mas as penas foram graduadas face às funções de cada um no navio.

O comandante do navio cargueiro “Eser”, que transportava quase 10 toneladas de cocaína, foi condenado a 12 anos de prisão efectiva.

Os restantes 10 tripulantes, também pelo crime de tráfico de estupefacientes agravado, em coautoria material, foram condenados a 10 anos de prisão efectiva, enquanto o processo em relação a um outro tripulante russo, que também foi detido em Janeiro de 2019, foi extinto, porque entretanto morreu.

O tribunal deixou ainda cair a acusação do Ministério Público referente ao crime de adesão à associação criminosa, não dando os factos como provados.

Como pena acessória, o tribunal decretou ainda a expulsão dos russos – que aguardam em prisão preventiva desde Fevereiro de 2019 – do território cabo-verdiano após o cumprimento de pena, e a proibição de entrada no país durante um período de quatro anos.