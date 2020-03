Cabo Verde melhora performance no Índice de Liberdade da Freedom House

Numa avaliação em que os três primeiros países são no norte da Europa - Finlândia, Noruega e Suécia - e conseguem uma pontuação de 100/100- Cabo Verde consegue melhorar a performance em relação ao ano passado, somando mais dois pontos e passando para 92/100.

Com esta pontuação, Cabo Verde é não só definido como um país "livre", como também o melhor dos PALOP no que respeita às liberdades tanto civis como políticas e, no seio da CPLP, é o segundo melhor classificado apenas atrás de Portugal que consegue uma pontuação de 96/100.

Na análise especifica sobre Cabo Verde, a Freedom House mostra que Cabo Verde conseguiu uma pontuação de 38 pontos em 40 possíveis no que respeita aos Direitos Políticos e de 54 pontos num máximo de 60 em relação às Liberdades Civis.

O somatório destes dois itens dá o resultado final de 92/100, o que coloca Cabo Verde numa posição de igualdade, por exemplo, com Espanha.

Já comparando com o ano passado, a Freedom House destaca que Cabo Verde é hoje um país mais livre. No ano passado a pontuação tinha sido de 90 pontos num máximo de 100 possíveis. Segundo os autores do estudo a evolução deu-se tanto nos direitos políticos (37/40 no relatório do ano passado) como nas Liberdades Civis onde Cabo Verde teve uma avaliação de 53 pontos em 60 possíveis.