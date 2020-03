Teste de Coronavírus a Germano Almeida deu negativo

A informação é avançada na página pessoal do filho do escritor, Nuno Almeida, no Facebook.

"Confirmado oficialmente !!! Teste de Corona vírus a Germano Almeida deu negativo !!! Que todos sejam !!!". Foi com estas curtas exclamações, acompanhadas por uma foto do escritor, que o filho do prémio Camões deu a notícia no Facebook.

Germano Almeida era, até agora, o único caso suspeito confirmado em Cabo Verde.

As suspeitas surgiram após Luís Sepúlveda, escritor chileno radicado em Espanha, ter sido diagnosticado com coronavírus. Sepúlveda tinha participado no festival literário Correntes d'Escritas, realizado de 15 a 23 de Fevereiro, na Póvoa de Varzim, no qual também Germano Almeida marcou presença. Foi esse contacto entre os dois escritores que despoletou a suspeita.

Germano Almeida chegou a estar internado em quarentena voluntária no Hospital Baptista Sousa e as pessoas que tiveram contacto com o suspeito de infecção ficaram em quarentena domiciliar. Esta quinta-feira, e em concertação com o Hospital, segundo declarações do próprio escritor ao Mindel insite, desmentindo qualquer desentendimento com o estabelecimento de saúde.

O teste de despiste foi entretanto enviado para Portugal, para o Instituto Ricardo Jorge, na quarta-feira. A publicação feita hoje pelo filho de Germano Almeida vem desmentir, um outro rumor, de que o teste teria dado positivo.