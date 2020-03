Governo nomeia José Almada Dias para chefiar Conselho de Administração da Cabo Verde Trade Invest

O Governo nomeou José Almada Dias para exercer o cargo de presidente do Conselho da Administração da Cabo Verde Trade Invest, substituindo, assim, Ana Lima Barber.

De acordo com a publicação do Boletim Oficial, de 16 de Março, José Almada Dias, que já fazia parte da Cabo Verde Trade Invest, passa a liderar a instituição que tem como função promover o crescimento económico sustentável, inclusivo e equilibrado do País, com a mobilização de investimentos de qualidade e a dinamização de exportações de produtos e serviços.

O mesmo documento indica o nome de Alexandrino Silva Anes, para as funções de vogal.

A Cabo Verde Trade Invest vinha sendo liderada por Ana Lima Barber, que cessou funções para assumir o cargo de comissária-geral de Cabo Verde junto da Expo 2020, no Dubai.