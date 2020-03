VerdeFam comemora 25 anos da sua criação

Fazer com que ninguém fique para trás em matéria da saúde reprodutiva é um dos desafios dos próximos tempos da Associação Cabo Verdiana para a Protecção da Família (VerdeFam).

A informação foi avança à Radio Morabeza pelo presidente, Francisco Tavares

"A maioria das mulheres cabo-verdianas tem hoje o poder de decidir quantos filhos ter, quando os quer ter, com quem os ter, e com que espaçamento. Ou seja, exercer o direito à saúde reprodutiva. Infelizmente a procura por parte dos homens é muito fraca e é por isso que muitos homens ficaram para trás. Esta vai ser uma grande luta dos próximos tempos, o grande desafio é fazer com que ninguém fique para trás em matéria de saúde sexual reprodutiva: trazer os homens para este mundo, fazer com que os homens beneficiem desses serviços", explica.

A Verde Fam comemora no próximo dia 25 de Março, 25 anos da sua criação e para assinalar a data vai realizar um leque de actividades, nomeadamente uma conferência sobre os homens e a saúde sexual

“Vamos realizar actividades na área da saúde, feiras de saúde, nessas feiras vamos falar em especial da prevenção do coronavírus e dos cuidados a ter, seguindo o plano de contingência que o governo acaba de aprovar, vamos ter feiras de saúde em vários pontos do país, mas também vamos ter uma conferência sobre homens e saúde sexual reprodutiva. Vamos estar com uma ampla campanha de mobilização de homens para serem voluntários de VerdeFam, e por esta via conquistarmos a adesão dos homens ao serviço de saúde sexual reprodutiva ”, avança.

As actividades em comemoração dos 25 anos da VerdeFam irão decorrer nas ilhas de Santiago, São Vicente e no Sal.