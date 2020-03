CVInterilhas vai reembolsar clientes afectados com suspensão de transporte marítimo

Face a suspensão das ligações marítimas e aéreas entre as ilhas, anunciada esta manhã pelo Governo como medida de prevenção da COVID – 19, a CVInterilhas avisa que irá proceder ao reembolso do valor total dos bilhetes.

Num comunicado na sua página na rede social, Facebook, a CVInterilhas avisa que para o reembolso de um bilhete comprado numa agência de viagem, os clientes devem dirigir ao ponto de venda onde adquiriram o bilhete.

Quanto ao reembolso de um bilhete comprado online, deve ser enviado um e-mail com o número do bilhete, NIB e Bilhete de Identidade (BI) para o endereço electrónico reclamações@cvinterilhas.cv com o assunto “reembolso”.

Se o passageiro preferir remarcar a viagem, pode fazê-lo, pois o bilhete não perde validade, sendo que poderá ser usado assim que a suspensão das ligações marítimas, para passageiros, terminar.

A suspensão das viagens marítimas e áreas entre as ilhas, decretada pelo Governo como medida preventiva face à pandemia do COVID – 19, entrará em vigor às 0h00 desta sexta-feira, 27.

Cabo Verde tem, neste momento cinco casos confirmados de COVID – 19, três na Boa Vista e dois na Praia.