Electra justifica apagão desta madrugada com avarias na rede de distribuição

A Electra, empresa de distribuição de energia, informou hoje que múltiplas avarias na rede de distribuição de electricidade em média tensão, verificadas por volta das 00 horas e 30 minutos do dia de hoje, causaram a interrupção no fornecimento de energia por algumas horas na ilha de Santiago.

Segundo a empresa foram identificados vários troços de cabos nas redes subterrâneas com danos, provocados por terceiros. Por isso, alerta para necessidade de atenção redobrada nas intervenções na via pública.

A Electra refere ainda que as várias intervenções clandestinas e anómalas, com o fito de acesso fraudulento à electricidade, vêm causando “muitas fragilidades” na rede de distribuição, sobrecarregando os sistemas, provocando também curto-circuitos vários e, por consequência, instabilidade no normal fornecimento de electricidade à toda população.

“Importa referir que, ainda de madrugada, várias equipas da empresa foram mobilizadas e, neste momento, a energia já foi resposta na globalidade e os troços danificados, que estavam em anel, foram seccionados, estando em fase de reparação, visando garantir segurança na alimentação de energia eléctrica à ilha de Santiago”, lê-se.

A empresa apela ainda que sejam imediatamente denunciadas situações anómalas através do seu Call Center, sua página no Facebook ou que sejam comunicadas à Polícia Nacional.