Faleceu Vieira Lopes

O decano dos advogados de Cabo Verde morreu esta sexta-feira no Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia. Segundo revelou o amigo pessoal do malogrado em declarações à Inforpress, Emílio Xavier, Vieira Lopes faleceu na sequência de uma queda na sua residência. O enterro vai ser hoje em Santa Catarina.

Felisberto Viera Lopes nasceu em Santa Catarina, na ilha de Santiago, em Setembro de 1937 e licenciou-se em Direito, Portugal.

Em 1957 publicou “Noti”, uma colectânea de poemas, em crioulo, do interior da ilha de Santiago contra o regime colonial.

Viera Lopes foi o denunciante de um suposto esquema que levou o Ministério Público a acusar 14 pessoas e uma empresa por vários crimes relacionados com a usurpação e comercialização ilegal e criminosa de terrenos, na cidade da Praia, pertencentes, na sua grande maioria, ao Estado, à Câmara Municipal da Praia e a privados.

Reações

A Ordem dos advogados de Cabo Verde (OACV) manifestou pesar pelo falecimento do advogado e apresentou ”sentidas condolências” à Família.

Na página da OACV, Vieira Lopes é recordado como o advogado que defendeu em tribunais a maior parte dos presos políticos na época da ditadura colonialista.

“Também teve problemas com o regime de partido único, depois da independência de Cabo Verde, chegando a deixar o país no início dos anos oitenta, por discordância com o sistema criado para o exercício de advocacia” refere a OACV para quem Vieira Lopes era modelo de inspiração da juventude de Santa Catarina dos finais dos anos sessenta.

Por sua vez, na sua nota de pesar, o Partido Popular de Cabo Verde (PP) considerou que “Cabo Verde perdeu o seu expoente máximo da luta contra a corrupção e da luta a favor dos menos protegidos”.