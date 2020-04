Djaniny Semedo doa 1050 kg de arroz a Santa Cruz

O futebolista Djaniny Semedo doou à Câmara Municipal de Santa Cruz, interior de Santiago, géneros alimentícios de primeira necessidade para fazer face a situação da Covid-19.

De acordo com a edilidade, o futebolista ofereceu 1050 kg de arroz, óleo, sabão e lixívia, numa campanha solidária a favor dos mais vulneráveis.

A mesma fonte fez saber que “muitas” empresas, ONG e pessoas anónimas têm apoiado a camada social de baixa renda a suportar os efeitos da COVID-19.

Neste sábado a Câmara Municipal, em parceria com a FICASE e o Projeto “Envie Esperança, em vez de pânico”, iniciou a distribuição de cestas básicas às famílias mais vulneráveis.

Ainda no mesmo dia, Câmara Municipal de São Miguel, também no interior da ilha de Santiago, informou que uma empresa de comércio de frutas e legumes doou 240 quilos de tomates e prometeu continuar a dar mais apoios para enriquecer as cestas básicas destinadas às famílias vulneráveis.