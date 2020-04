O Instituto Marítimo Portuário (IMP) proibiu o desembarque de tripulações de navios de cargas nacionais em todas as ilhas de Cabo Verde, devido a situação da COVID-19.

Num circular publicado este sábado, o IMP esclarece que a proibição de baixar à terra tem como fim evitar ao máximo o contacto com os agentes marítimos, estivadores, prestadores de serviços ao navio e com as autoridades.

Tal proibição, conforme a mesma fonte, deverá ser “adequadamente” gerida conjuntamente pelo comandante do navio e o seu armador.