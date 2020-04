Grupo ETE assegura expedição nacional e internacional dos Correios de Cabo Verde

O grupo ETE assegura, através da sua empresa Logística Cabo Verde, a expedição de correio nacional e internacional por via marítima. O serviço é resultado de um acordo assinado entre o Grupo e os Correios de Cabo Verde.

De acordo com uma nota oficial, desde o dia 1 de Abril que a sua empresa ETE Logística Cabo Verde, assegura a expedição de correio nacional e internacional por via marítima. De acordo com o mesmo documento a parceria entre a empresa e os Correios de Cabo Verde é mais um passo para fomentar a comunicação entre as ilhas de Cabo Verde, assim como a conexão do país com outras geografias a nível internacional.

“Numa fase em que Cabo Verde enfrenta também a pandemia da COVID-19 e vê alguns dos serviços logísticos suspensos, nomeadamente aéreos, o Grupo ETE vem assim assegurar a expedição de todo o serviço postal, para todo o território nacional e a nível internacional, por via marítima, através da ETE Logística Cabo Verde”, lê-se no comunicado.

Assim, a empresa portuguesa garante serviços postais normal e expresso, nacional e internacional, redução do transit time de carga expedida, promovidas pela regularidade do serviço de transporte marítimo inter-ilhas, e rede activa de postos de venda de bilhetes da CV Interilhas, nas estações de Correios de Cabo Verde (com cobertura a nível nacional).

Para Paulo Lopes, administrador Delegado do Grupo ETE em Cabo Verde, esta é mais uma prova de que o Grupo está continuamente a apostar em soluções integradas que permitam unificar a economia de Cabo Verde.

Conforme a nota, Paulo Lopes destaca ainda que o Grupo para além de oferecer um meio de transporte “regular, fiável e seguro”, agora oferece também a possibilidade das pessoas receberem a sua correspondência “com a mesma regularidade”.

“A nossa complementaridade de áreas de negócio, permite que tenhamos uma oferta competitiva em soluções de logística integrada. O facto de, por exemplo, anteciparmos a calendarização dos serviços de transporte marítimo que disponibilizamos, permite uma eficiente organização de toda a estrutura logística, permitindo uma resposta igualmente eficiente ao cliente, o que tem impactos extremamente positivos”, refere o comunicado.

O Grupo ETE assume ainda o compromisso de ter equipas no terreno a acompanhar de forma personalizada toda a operação de expedição – desde a recolha na origem, embarque, desembarque e entrega no destino.

A empresa relembra que detém 38 agências a nível nacional, sendo que a próxima abertura está agendada para breve, localizada no edifício sede dos Correios de Cabo Verde, Plateau, na cidade da Praia.