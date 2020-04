Serviço de Pequenas Encomendas na Alfândega da Praia suspenso

A Direcção Nacional de Receitas do Estado suspendeu, temporariamente, o serviço de pequenas encomendas na alfândega da Praia.

Através de um comunicado publicado ao início da noite desta terça-feira no site do Ministério das Finanças, a Direcção Nacional de Receitas do Estado avisou que desde segunda-feira, 20, como medida de prevenção da pandemia de COVID-19, o Serviço de Pequenas Encomendas na Alfândega da Praia ficará, temporariamente suspenso.

A suspensão terá a duração de 15 dias, a contar, como referido, a partir de ontem, dia 20 de Abril corrente.

Os serviços deverão reabrir no dia 4 de Maio, após o término a 2 de Maio, do segundo período do estado de emergência nas ilhas onde se regista a presença do novo coronavírus. Para as restantes ilhas, o fim do estado de emergência deverá ocorrer a 26 de Abril, sendo que o Presidente da República começa esta semana, mais concretamente na quinta-feira, as reuniões para avaliação do fim do estado de excepção.

Cabo Verde conta, até ao momento, com 68 casos positivos de COVID-19, dos quais 52 na ilha da Boa Vista, 14 na cidade da Praia (dois dos quais importados da Boa Vista), um no concelho do Tarrafal e um na ilha de São Vicente.