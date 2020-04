EHTCV com 186 camas abre portas para acolher infectados pelo novo coronavírus

A residência estudantil da Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV) é o local escolhido para acolher pessoas infectadas pelo novo coronavírus, na Cidade da Praia, estando já no espaço 11 pacientes assintomáticos.

Esta informação tinha sido avançada pela delegada de Saúde da Praia, Ulardina Furtado, antes da actualização dos dados que apontaram para o surgimento de mais nove casos positivos, elevando para 28 o número total de infectados com COVID-19, na Cidade da Praia.

“São pessoas que estão sem sintomas, mas como são casos positivos estão sob cuidados para o acompanhamento da evolução. Portanto estão todos estáveis”, disse em entrevista à RCV, indicando que a delegacia de saúde tem uma lista grande de contactos que vai sendo actualizada em função dos resultados dos testes.

Ulardina Furtado adiantou que parte dos pacientes estão no Hospital Agostinho Neto (HAN), que doravante vai passar a receber apenas paciente com gravidade. Os outros devem ser colocados na EHTCV onde estão disponíveis um 62 quartos com três camas cada, totalizando 186 camas.

A delegacia de saúde tem no terreno para além dos técnicos de saúde, enfermeiros, técnicos de laboratórios e médicos para cuidadas aos doentes, equipas de desinfecção dos transportes dos doentes e residenciais dos casos confirmados e arredores.

O objectivo, conforme sustentou, é que a partir do momento em que forem identificados os casos positivos seja realizado todo o trabalho de identificação dos contactos e de desinfecção para erradicar o vírus da comunidade.

O apelo é que as pessoas cumpram as orientações no sentido ficarem em casa ou ter o menos contacto social possível.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social confirmou hoje o aparecimento de mais nove casos positivos de COVID-19 no concelho da Praia, elevando para 82 o número de pessoas infectadas em Cabo Verde, sendo 52 na ilha da Boa Vista, 28 no município da Praia (dois dos quais vindos da Boa Vista), um no concelho do Tarrafal e um na ilha de São Vicente.

Dos casos confirmados, registou-se um óbito, um cidadão inglês de 62 anos, que se encontrava de férias na ilha da Boa Vista, e um doente recuperado.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 181 mil mortos e infectou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 593.500 doentes foram considerados curados.