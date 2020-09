Delegada de Saúde da Praia confirma 33 casos suspeitos entre pessoas alojadas no Estádio Nacional

A delegada de Saúde da Praia, Ulardina Furtado, confirmou hoje que 33 das 200 pessoas alojadas no Estádio Nacional, na Cidade da Praia, testaram positivo nos testes rápidos.

Em declarações à Inforpress, Ulardina Furtado afirmou, ainda, que das 200 pessoas algumas não fizeram os testes rápidos porque, aquando da intervenção da delegacia de Saúde, já tinham saído para o trabalho.

“Fizemos cerca de 150 testes rápidos que resultaram em 33 positivos. Dos testes rápidos realizados, foram feitos PCR dos quais que estamos a aguardar o resultado. As pessoas estão isoladas das outras até o resultado do PCR”, acrescentou.

A responsável sublinhou ainda que já se sabe de antemão que a maior parte das pessoas que testaram positivo no teste (de detecção de anticorpos) não vão confirmar esse positivo no PCR, justificando tratar-se de indivíduos que já estiveram em contacto com o vírus.

Conforme adiantou, só depois do resultado do PCR as entidades de Saúde saberão qual a dimensão do problema existente no Estádio Nacional.

Segunda-feira, 21, a psicóloga técnica da Câmara Municipal da Praia, Sandra Pires, tinha avançado à RCV que trinta das cerca de 200 pessoas afectadas pelas chuvas, e realojadas no Estado Nacional, na Praia, testaram positivo nos testes rápidos.

De acordo com a última actualização dos dados diários, publicados esta segunda-feira, Cabo Verde registou um total de 24 novos casos positivos detectados em 189 amostras processadas nos laboratórios de virologia, três dos quais foram detectados no município da Praia.

A nível nacional o país registou desde o início da pandemia em Março de 2020 um total de 5.281 casos positivos acumulados de covid-19, com 52 óbitos e 4.674 recuperados. O país conta, neste momento, com 553 casos activos.