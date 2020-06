COVID-19: Pacientes internados queixam-se de falta de condições no Estádio Nacional

Alegada falta de condições de higiene e má alimentação têm sido as principais queixas dos pacientes internados no Estádio Nacional. Artur Correia, Director Nacional de Saúde diz que foram criadas as melhores condições possíveis mas recorda: "Nós não estamos em condições normais, estamos numa situação de epidemia".

Os doentes de COVID-19 que estão internados no hospital de campanha montado no Estádio Nacional alegam haver más condições de higiene e má qualidade da alimentação.

Hoje, em conferência de imprensa sobre o balanço da situação da doença no país, Artur Correia explicou que as autoridades de saúde decidiram que "os casos assintomáticos ou com sintomas ligeiros ficavam fora do hospital. Mas não são hotéis. São hospitais de campanha que foram criados para dar resposta a uma situação de epidemia".

Perante a insistência da comunicação social sobre este tema sobre as alegadas condições de higiene precárias do Estádio Nacional em que estão internadas cerca de 30 mulheres, Artur Correia disse que as autoridades de saúde estão "a fazer os possíveis para que o espaço seja o mais conveniente possível para as pessoas. Nós não estamos em condições normais, estamos numa situação de epidemia".

Quanto a números, o Director Nacional de Saúde anunciou que hoje, até às 15 horas, tivemos "registo de sete casos suspeitos. Quatro em Santa Catarina, dois no Sal, e um em São Nicolau. Tivemos 31 casos casos confirmados".

O número de casos internados "aumentou um bocadinho", com o registo destes 31 novos casos, subindo para 426 casos internados, disse ainda, anunciando o aumento do número de pessoas internadas nos concelhos da Praia, Santa Cruz e Santa Catarina.

Também o número de casos de pessoas a cumprir período de quarentena aumentou passando dos 1.627 de ontem para os 1.675. Santa Cruz (424) e São Vicente (392) são as localidades com maior número de pessoas a cumprir este regime.