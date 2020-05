Prisão Preventiva para suspeito de homicídio em Ribeira da Barca

O Ministério Público (MP) comunica que, na quinta-feira, foi decretada prisão preventiva para o suspeito de um crime de homicídio agravado, em autoria material, contra uma mulher em Ribeira da Barca.

Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) informa que durante o acto de levantamento do cadáver de uma mulher de 50 anos de idade, encontrado no interior de uma residência desabitada na localidade de Ribeira da Barca, Concelho de Santa Catarina, ilha de Santiago, no passado dia 10 de Maio, o MP, com a coadjuvação da Polícia Judiciária, recolheu indícios suscetíveis de integrarem a prática de um crime de homicídio agravado, em autoria material.

O crime é previsto e punido pelos artigos 122º e 123º, alíneas a) e c), ambos do Código Penal.

A mesma fonte informa que durante a investigação, foi identificado o suspeito, um individuo de 21 anos de idade. Na sequência, o Ministério Público ordenou a detenção do mesmo, fora de flagrante delito.

Submetido a primeiro interrogatório judicial de detido, foi aplicado ao arguido a medida de coação prisão preventiva, em conformidade com o requerimento do Ministério Público.

O Ministério Público informou ainda que o referido processo, que continua em investigação, encontra-se em segredo de justiça.

O comunicado do MP vem em sequência da notícia intitulada “Mulher morta à pedrada em Ribeira da Barca” veiculada pelo Jornal A Nação.